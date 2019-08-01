Задержан настоящий убийца активистки Елены Григорьевой

Полиция Санкт-Петербурга задержала второго подозреваемого в совершении убийства активистки Елены Григорьевой. О его причастности к преступлению стало известно со слов задержанного гражданина Киргизии Даврона Мухамедова.

Он дал признательные показания, из которых следовало, что убийство совершено другим лицом. Проведенные следственные действия подтвердили данную информацию. В результате был задержан мужчина 1990 года рождения, прежде судимый за незаконный оборот наркотиков.

Как пишет «Коммерсантъ», в ночь убийства Григорьева выпивала сначала с Мухамедовым, а затем – в компании с другим подозреваемым. В ходе ссоры он избил ее и нанес не менее восьми ударов ножом. Мужчина полностью признал вину.

Григорьеву убили в ночь с 20 на 21 июля. Убийство связывали с деятельностью организации «Пила», которая объявила о борьбе с ЛГБТ-активистами. В «черном списке» «Пилы» числилась и Григорьева.