Бутырка – обитель печали

Самые известные остроги Москвы: Лефортово, Матросская тишина, Бутырка, Таганка. Была еще Новинская женская тюрьма. Холодные, мрачные стены, сгубившие тысячи людей. Но каждая – с богатой историей, известными, а часто знаменитыми сидельцами. И простых было не счесть, да и кто о них помнит?

Новинскую и Таганскую снесли в начале 60-х прошлого века. Остальные же московские тюрьмы высятся, как прежде и веет от их стен зловещим холодом. Каждый день в кованые ворота вьезжают зарешеченные автомобили, и на тюремные дворы высыпают арестанты. Печальной вереницей они бредут под охраной в казематы…

Вспомним Бутырку. Слово это старинное, отдающее неизбывной печалью, пахнущее мхом, проросшим меж камней, потом, нестиранным арестантским халатом, щами и тем, о чем упоминать не больно-то хочется.

К созданию тюрьмы приложила руку Екатерина II. В письме, адресованном московскому генерал-губернатору Захару Чернышеву императрица повелела выстроить у Бутырской заставы каменный губернский тюремный замок. Было это в 1784 году – 235 лет тому назад

Замок, построенный по проекту известного зодчего Матвея Казакова, одного из основоположников русского классицизма, вышел величественным, строгим, с четырьмя зубчатыми башнями. Днем, озаренный полуденным солнцем, застенок внушал почтение, ночью, выступающий во мраке, подсвеченный огнями – заставлял содрогнуться. Не приведи Господи попасть туда! Однако, как издавна глаголили на Руси, от сумы, да от тюрьмы не зарекайся…

Бутырка – от слова Бутыркино. Так именовалась деревня по Дмитровской дороге, вотчина боярина Никиты Романова. Название пришло с Волги и происходит от словечка «бутырки» - то бишь, жилище на отшибе. Впрочем, Владимир Даль писал, что бутырщиками называли в типографских рабочих.

Бутырская застава была недалече от Кремля – всего несколько верст, однако пробиваться к нему нужно было через дремучий лес. Это я к тому, что бежать из строга было некуда. Да и думать могли об этом лишь узники дерзкие, отчаянные – охрана в остроге была зоркая, многочисленная. И все же некоторые решались на опасное приключение и, случалось, обретали свободу…

Историки считают, что в Бутырке сидел плененный генералом Иваном Михельсоном Емельян Пугачев. Но беглый донской казак, руководитель крестьянского восстания был захвачен в 1774 году, а казнен в 1775-м. В то время тюрьмы еще не было, на месте будущего замка находился деревянный острог. Скорее всего, туда и поместили обреченного на смерть смутьяна.

Однако Пушкин с этой версией был не согласен. В «Истории Пугачева» он писал, что казак «был посажен на Монетный двор, где с утра до ночи, в течение двух месяцев, любопытные могли видеть славного мятежника, прикованного к стене и еще страшного в самом бессилии. Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса».

И все же, верно, неспроста одну из башен Бутырки прозвали «Пугачевской». Три другие были наречены «Полицейской», «Северной», «Часовой». В центре архитектурного ансамбля воздвигли тюремную церковь со звонницей. Сюда узников выводили из камер на богослужение.\

В 1868 году Бутырка стала Московской центральной пересыльной тюрьмой, через которую всякий год проходило порядка тридцати тысяч человек. Судебная машина крутилась медленно, со скрипом. Долго, а порой и по несколько лет ждали люди, находящиеся под следствием, своей участи. Измученные ожиданием бедолаги, после вынесения приговора отправлялись в другие казематы, благо их хватало на бескрайних просторах Российской империи. И уж рады были тому, что судьба их определилась и они начали отбывать срок заключения...

Порядки в Бутырской тюрьме были строгие, однако порой узникам дозволялись некоторые вольности. К примеру, однажды они в складчину купили огромный самовар и вместе распивали чай. Был случай, когда заключенным прислали книги Карла Маркса. Да и вообще, им разрешали брать книги из обширной тюремной библиотеки, читать, писать, сочинять. Да и кормили досыта, разрешали принимать посылки с воли. Тюремные нравы резко изменились в советское время. Но об этом - немного позже…

Узники Бутырки трудились в различных мастерских - столярной, переплетной, сапожной, портняжной, военно- обмундировальной. Вещи, сработанные ими, слыли добротными, презентабельными. На них, к слову, находилось немало охотников на воле – особенным успехом пользовались венские стулья.\

Из известных имен заключенных Бутырской тюрьмы можно собрать целую энциклопедию. Здесь сидел член боевой организации эсеров Иван Каляев, убийца Великого князя Сергея Александровича, дяди императора Николая II. Томился в неволе участник революции 1905 года, владелец мебельной фабрики Николай Шмит, близкий родственник Саввы миллионера и мецената Морозова. В камере он покончил собой. Но это – по одной версии. Согласно другой, Шмит был убит надзирателем…

Был арестантом Бутырки и революционер Глеб Кржижановский. Но он не только проводил время в тяжких раздумьях, но и находил время для творчества - перевел с польского языка на русский знаменитую «Варшавянку». Помните? «Вихри враждебные веют над нами, / Темные силы нас злобно гнетут, / В бой роковой мы вступили с врагами, / Нас еще судьбы безвестные ждут…

И Владимир Маяковский, помещенный в камеру Бутырки на целых 11 месяцев, писал в тюрьме стихи. Правда, по его собственным словам, выходили они «ходульно и ревплаксиво». На воле, конечно, у него получалось лучше. А вот у известного американского фокусника Гарри Гудини все вышло отменно.

Его пребывание в камере было рекламным трюком. Гудини должен был либо подтвердить, либо опровергнуть невозможность побега из замка. Тюремщики заковали Гудини в кандалы, наручники и поместили в металлический ящик для перевозки арестантов.

Однако случилось чудо. Через полчаса непостижимый Гудини – уже без кандалов и наручников! – преспокойно улыбаясь, вышел из камеры. Все были ошеломлены и умоляли гостя раскрыть секрет своего трюка. Однако он так и раскрыл свою тайну…

Вот еще несколько имен известных сидельцев – анархист Нестор Махно, большевик Лев Троцкий, Будущий шеф ВЧК Феликс Дзержинский. Говорят, в Бутырке побывал и Сталин. Он сидел в тюрьме то ли четыре дня, то ли два месяца

После Октябрьской революции заключенных в Бутырке стало больше. А уж во времена Большого террора камеры набивали так, что людям дышать было нечем - в камеры, рассчитанные человек на шесть, «засовывали» аж двадцать узников! Но это была только часть изощренных издевательств сталинских палачей. Заключенных – часто невиновных, брошенных в застенки по наветам, лживым обвинениям – пытали, морили голодом. На завтрак давали хлеб, кипяток и два кусочка сахара, в обед - баланду и кашу. Ужин состоял из одной жидкой рыбной похлебки...

В камерах Бутырки, среди рабочих, крестьян, инженеров, в разное время находились маршал Михаил Тухачевский, ученый Сергей Королев, мыслитель Борис Бакулин, князь Владимир Трубецкой, священномученик Серафим (Чичагов), поэт Осип Мандельштам, писатели Варлам Шаламов, Александр Солженицын

В число «врагов народа» попала и будущая руководительница Московского детского театра Наталии Сац - ее мужем был репрессированный нарком внутренней торговли СССР Израиль Вейцер. Однажды Наталия Ильинична взяла из тюремной библиотеки комедию Александра Грибоедова «Горе от ума». Выучила наизусть ее и читала перед своими подругами по несчастью…

Занятная история связана с именем известного советского архитектора Алексея Душкина. Попал лауреат Сталинской премии в Бутырку случайно – за какую-то мелочь. Но беда в том, что его посадили и - забыли. И лишь один Бог знает, чтобы произошло с зодчим, если бы в Москву не приехал премьер-министр Великобритании Антонии Иден. Ему устроили экскурсию по Москве, показали и станцию метро «Дворец Советов», позже переименованную в «Кропоткинскую». Эта блестящая работа была плодом умелых рук и светлого ума товарища Душкина.

Англичанин восхитился убранством станции и захотел увидеться с автором замечательного проекта. Тут-то и хватились лауреата Сталинской премии, стали его искать. И нашли в грязной, душной камере Бутырки.

Душкина моментально освободили, привели в порядок и повезли к британскому премьеру. Иден был очень доволен знакомством, только немного удивился, что Душкина так долго искали. Но зодчий, конечно, не мог рассказать англичанину всей правды…

Сегодня Бутырская тюрьма официально называется «Следственный изолятор №2». Тюрьма находится почти в центре Москвы, среди жилых домов. Как был острог обителью печали, так и остался. Так же, как много лет назад, идут сюда родные и близкие заключенных. Несут посылки, надеются получить от сидельцев хоть маленькую весточку. Кто знает, когда теперь доведется им встретиться? И потому съедает сердце грусть-тоска…

Помнится, несколько лет назад Бутырскую тюрьму хотели переместить в Подмосковье, а в старинном замке устроить музей и еще нечто привлекательное, Авторы этой идеи решили, что туда валом повалит народ, а им удастся изрядно подзаработать. Но разговоры так и остались разговорами…