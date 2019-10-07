МИД РФ ждет скорого освобождения Юлии Юзик

Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик в скором времени будет отпущена. Возможно, это произойдет на этой неделе.

По словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, посол РФ в субботу, 5 октября, посещал МИД Ирана, разбирательство завершается и скоро ее выпустят, пишут «РИА Новости».

Напомним, о задержании журналистки сообщили ее дочь и журналист Борис Войцеховский. По их словам, Юзик вывезли из гостиницы, выломав дверь в номер.

Ранее сообщалось, что в Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Она прибыла туда по приглашению, но из гостиницы ее забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.