Хидэо Кодзима вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима внесен в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество подписчиков в социальных сетях среди деятелей игровой индустрии.

На Instagram разработчика подписано 907 тысяч человек, а на Twitter — свыше 2,8 млн человек.

Hideo Kojima receives the Guinness World Records, for the most followed Game director on Twitter and Instagram! #DeathStranding#TomorrowIsInYourHand#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/9NNAPtLz91