Хидэо Кодзима вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима внесен в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество подписчиков в социальных сетях среди деятелей игровой индустрии.

На Instagram разработчика подписано 907 тысяч человек, а на Twitter — свыше 2,8 млн человек.

Hideo Kojima receives the Guinness World Records, for the most followed Game director on Twitter and Instagram! #DeathStranding#TomorrowIsInYourHand#WorldStrandTour2019 pic.twitter.com/9NNAPtLz91 — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 10, 2019

Отметим, что ранее Кодзима уже бывал рекордсменом у Гиннесса. В 2008 году он попадал в Книгу рекордов за первую игру в жанре стелс-экшн — Metal Gear. Также Гиннесс отметил разработчика как автора самой продаваемой игры для PS2 — MGS 2: Sons of Liberty.

5 октября Кодзима представил свою игру Death Stranding на «Игромире-2019» в Москве (подробнее об этом можно почитать здесь). А 8 ноября релиз новой игры состоялся на PlayStation 4.

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