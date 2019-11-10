Хидэо Кодзима вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса

Хидэо Кодзима вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Sc-store

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима внесен в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество подписчиков в социальных сетях среди деятелей игровой индустрии.

На Instagram разработчика подписано 907 тысяч человек, а на Twitter — свыше 2,8 млн человек.

Отметим, что ранее Кодзима уже бывал рекордсменом у Гиннесса. В 2008 году он попадал в Книгу рекордов за первую игру в жанре стелс-экшн — Metal Gear. Также Гиннесс отметил разработчика как автора самой продаваемой игры для PS2 — MGS 2: Sons of Liberty.

5 октября Кодзима представил свою игру Death Stranding на «Игромире-2019» в Москве (подробнее об этом можно почитать здесь). А 8 ноября релиз новой игры состоялся на PlayStation 4.

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