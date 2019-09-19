Хидэо Кодзима лично представит свою новую игру в Москве

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима представит новую игру Death Stranding на выставке цифровых развлечений и гик-культуры «Игромир-2019» в Москве.

Во время презентации 5 октября Кодзима расскажет подробности о Death Stranding и покажет материалы ее разработки.

Кроме этого, у поклонников разработчика будет возможность обменяться с ним парой слов. Он примет участие в закрытом мероприятии для СМИ и фанатов.

Попасть на закрытую встречу смогут победители соответствующих конкурсов в официальных сообществах «PlayStation Россия», «Игромир» и «Comic Con Russia» «ВКонтакте» и покупатели на стенде Kojima Productions.

14-й по счету «Игромир» пройдет в павильоне № 1 в «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября. В это же время в столице состоится шестой легендарный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2019, передает «Афиша Daily».

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