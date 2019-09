Герои Assassin’s Creed снова предстанут перед кинозрителями

Кинокомпания Disney может снять новый фильм, основанный на серии видеоигр Assassin’s Creed.

По информации We Got This Covered, на студии планируют сделать полноценный ремейк боевика 2016 года «Кредо убийцы» с новым актерским составом.

Сейчас кинокомпания решает в каком формате лучше снять фильм: для кинотеатров или же для платформы Disney+.

Напомним, в ленте «Кредо убийцы» главные роли сыграли актеры Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Однако несмотря на это, при бюджете в 125 миллионов долларов фильм заработал в прокате всего лишь 240 миллионов долларов и здорово разочаровал кинокритиков.

Assassin’s Creed — это компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная компанией Ubisoft Montreal и изданная Ubisoft. Впервые она была представлена на выставке X ’05, проводимой Microsoft.

В 2006 году игра была официально анонсирована для PlayStation 3 под названием Assassin’s Creed.