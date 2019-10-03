Косплей-дефиле и красивые стенды: зачем идти на Игромир?

Игромир — крупнейшая выставка в России и странах СНГ, посвящённая видеоиграм. Каждый год в начале октября она проходит в одном павильоне с ComicCon — крупнейшей выставкой косплея. Толпы нарядных персонажей видеоигр и аниме наводняют «Крокус Экспо» на Мякинино, чтобы обменяться опытом, поиграть в новинки и поучаствовать в розыгрышах.

Мы съездили на фестиваль и отчаянно его рекомендуем — в этом году он идёт с 3 по 6 октября. У вас есть ещё три дня, чтобы купить билеты. На вечер 3 октября все официальные билеты распроданы, но для тех, кто горит желанием, всегда есть перекупщики.

Основной недостаток выставки — длинные очереди. Такая толпа в первый день стоит у каждого стенда.

Комик Кон-2019

Игромир, несмотря на название, никогда не был сконцентрирован только на видеоиграх. Палатки здесь могут выкупить и независимые художники, и кузнецы. Первые смогут продать комиксы, а вторые торговать милыми безделушками.

В 2019 году выставка получилась наиболее мультиформатной: по павильону получили киноманы, косплееры, комиксисты и геймеры. Несколько площадей отдали необычным площадкам, например, «Авито».

Игромир — для всех возрастов. В одном павильоне там гуляет косплеерша с глубоким вырезом, а в другом дети увлеченно проходят демо-версию новой Mario. Контингент в «Крокусе» тоже разношёрстный: встречаются как главные редакторы крупных игровых изданий, так и безымянные геймеры, которые едва накопили на билет.

Стенды стендам рознь

Когда мы пишем о стендах, в голове всплывает стол под навесом, на котором разложены товары продавца — по аналогии с рынком. Но выставку делают люди творческие, поэтому каждый угол оформлен по-своему.

Вот, скажем, предпоказ Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Место действия — Сиэтл начала XX века. Антураж соответствующий.

Есть стенды полностью закрытые для прохожих: например, для того, чтобы посмотреть на 10 минут игрового процесса Cyberpunk 2077, нужно отстоять полуторачасовую очередь.

В русской озвучке Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED будет мат. Поиграть в демку не удалось, но, судя по геймплею, проходить игру можно будет без убийств вовсе, или «танком», сокрушая всё на своём пути. Дата выхода неизменна — апрель 2020.

Сфотографироваться с косплеерами

Отдельная категория посетителей выставки — косплееры. Они снуют между павильонами и с радостью фотографируются с посетителями.

Трисс Меригольд из «Ведьмака» от @irine_meier

Несмотря на насыщенность фестиваля, все его главные активности можно опробовать за день. Если не можете решиться, брать ли билет на все дни и переплачивать — лучше сходить единожды. За восемь часов работы Игромира (каждый день с 10 до 18) можно вдоволь пощупать все комиксы, переиграть в интересные демо-версии и истратить всю память фотоаппарата на снимки с косплеершами.

Кодзима приедет на Игромир 2019

Искушенным игрокам будет интересно посетить выставку не единожды — по расписанию каждый день проходят интервью с известными киберспортсменами, а в субботу 5 октября приезжает Хидео Кодзима. Это японский геймдизайнер, известный по серии игр Metal Gear Solid. Сегодня с ним даже вышел сюжет в «Вечернем Урганте».