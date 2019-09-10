В Госдуме недовольны работой регионов по утилизации мусора

Российские регионы, которые так и не перешли на новую схему утилизации мусора, грубо нарушили законодательство, заявили в Госдуме.

С этого года на нее должны были перейти все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Однако 11 регионов в принципе не подключились к новой системе, а многие другие допустили при переходе явные нарушения.

В ответ на вопрос телеканала «360» о положении дел в Московской области, замглавы РЭО Вячеслав Духин отметил, что данный субъект РФ находится в «зеленой зоне» — движется полностью в рамках реформы.

Откуда в таком случае взялось увеличение объёма мусора в столице больше, чем в два с половиной раза остается загадкой.

Напомним, мусорная реформа началась в России в 2019 году. В каждом регионе работает схема, которая описывает, где образуются отходы и как утилизируются.