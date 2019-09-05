Российские регионы не справляются с утилизацией мусора

Большинство российских регионов не справляются с новыми схемами утилизации мусора. Напомним, с этого года на нее должны были перейти все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Однако, как сообщает «360», 11 регионов в принципе не перешли на новую систему. Во многих регионах из тех, что перешли, в разработанные и уже работающие схемы оказались не включены будущие полигоны и заводы.

Кроме этого, зачастую в схемах не указываются сроки ввода таких объектов в эксплуатацию и информация об их мощностях. В некоторых планах не прописано, как будет организован раздельный сбор мусора и как обращаться с крупногабаритными отходами. Также в ряде схем количество отходов не соответствует утвержденным нормативам их накопления.

Единственный регион, который к текущему моменту действительно справился с поставленной задачей - это Тульская область.

Напомним, мусорная реформа началась в России в 2019 году. В каждом регионе работает схема, которая описывает, где образуются отходы и как утилизируются.

Ранее сообщалось, что объём мусора в столице увеличился больше, чем в два с половиной раза.