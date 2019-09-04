Объём мусора в столице увеличился в 2,6 раза

С 2010 году объем отходов в столице увеличился в 2,6 раза. В 2018 году он составил 5,5 миллионов тонн.

Такие данные следуют из доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Согласно документу, из 5,5 миллиона тонн более 1,2 тонн мусора было вывезено на предприятия по переработке отходов. Это на 0,4% меньше показателя 2017 года.

Совокупный объем отходов в России в 2018 году превысил 7 миллиардов тонн.

Как напоминает «Коммерсант», с 2022 года Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения. Таким образом, столице придется искать, куда деть более 2 миллионов тонн мусора. По словам депутата Госдумы Николая Гончара, московские власти ведут переговоры о вывозе мусора с Архангельской, Владимирской, Калужской и Тульской областями.

Однако жители этих регионов выступают категорически против ввоза в области столичных отходов. Ранее экоактивисты из Архангельска доставили в администрацию президента Путина подписи противников строительства мусоросжигательного завода на станции Шиес. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров.