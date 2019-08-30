60 тысяч подписей доставили Путину противники свалки в Шиесе

Экоактивисты доставили в администрацию президента Путина подписи противников строительства мусоросжигательного завода на станции Шиес.

Обращение подписали 60 тысяч жителей Архангельской области, сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа».

«Мы просим президента наше мнение учитывать. Губернатор Игорь Орлов не реагирует на наше мнение. Но надежд у нас не очень много, могут как всегда, отправить в регион. А региональная власть совсем не на нашей стороне», — сказала глава инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко.

По информации издания, копии актов подсчета подписей также были направлены в СПЧ и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Сейчас около станции ведутся подготовительные работы для возможного строительства одноименного экотехнопарка. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров.

Однако протестная активность в Шиесе продолжает набирать обороты. Среди противников строительства выступают не только жители региона, но и граждане других государств, российские политики и общественные деятели.

Ранее президент Путин потребовал учесть мнение жителей о строительстве свалки.