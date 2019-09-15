Глава «Ростеха» назвал недостатки SSJ «детскими болезнями»

О возможном ребрендинге отечественного самолета Superjet 100 после серии проблем, в частности, смертельной катастрофы в «Шереметьево», заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он отметил, что «Суперджету» было бы неплохо дать российское название, и вообще, России необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

По словам главы госкорпорации, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — подчеркнул Чемезов в интервью РБК.

Претензии к недостаткам российского самолета объяснил тем, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут».

Сколько должно пройти времени и катастроф с участием «Сухого» Сергей Чемезов уточнять не стал.

Напомним, трагедия c принадлежащим «Аэрофлоту» SSJ100 произошла в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая. В тот день самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся. При посадке он загорелся. Погиб 41 человек из 78.

После этого на «Суперджет» обрушилась жесткая критика со стороны российского и мирового сообщества. Самолет ругают за регулярные поломки, а пассажиры требуют замены лайнера, если узнают, что им предстоит лететь на SSJ100.

Недавно мексиканская компания Interjet, оставшаяся единственным иностранным эксплуатантом Sukhoi SuperJet заявила о намерении продать российские лайнеры.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 километров.

Это первый авиалайнер, разработанный в современной России. В небо его запустили в 2008 году, а в 2011 году ввели в коммерческую эксплуатацию. Он должен был стать символом возрождения гражданской авиации, но что-то пошло не так.