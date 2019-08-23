Последний владелец SSJ100 за границей избавится от самолетов РФ

Мексиканская компания Interjet, оставшаяся единственным иностранным эксплуатантом российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), ищет покупателя судов. Будет ли продан весь парк или только его часть, не уточняется.

Некоторые источники рассказали «Ведомостям» о желании мексиканцев продать все самолеты, которых у Interjet насчитывается 21. Другие говорят о продаже лишь 14 судов. Еще один сказал, что продадут столько, сколько получится.

Причиной продажи называют тяжелое финансовое положение компании. Сейчас летают только шесть самолетов из всего парка, семь не совершают рейсы больше года, пять стоят с осени 2018 года, три – с декабря-января, а еще один – с марта.

Самолеты покупались 4-6 лет назад. Суперджеты были проданы по 23,5 млн долларов за штуку при рыночной цене 29 млн. В России их эксплуатирует «Аэрофлот». В парке компании насчитывается 49 SSJ100.