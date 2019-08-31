Франция может перенести Brexit ради Лондона

Франция готова перенести крайний срок Brexit, заявил глава страны Эмманюэль Макрон, чтобы продлить переговоры с Лондоном. Сейчас крайней датой установлено 31 октября.

В Европейской комиссии заявили, что подобное развитие событий «безусловно, является возможностью», пишет News.ru.

Такая позиция президента Франции является признаком смягчения позиций Евросоюза перед началом сентябрьских переговоров о выходе страны из ЕС, считают СМИ.

Ранее по просьбе премьер-министра Британии Бориса Джонсона британская королева приостановила работу парламента до 31 октября. Как предполагается, это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения. В ответ на это британцы начали угрожать Елизавете II свержением монархии.