Британская королева отправила парламент отдохнуть
Королева Великобритании Елизавета II дала зеленый свет приостановке работы парламента до 14 октября для реализации «Брексита». Начнется перерыв с 9 ро 12 сентября.
Ранее об этом британскую королеву попросил премьер-министр страны Борис Джонсон. Как предполагается, это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения.
Как отмечает «Российская газета», главная сторонница монархии в Британии впервые за последние 70 лет отправляет парламентариев на отдых более, чем на неделю.
Ранее Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.
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