Британская королева отправила парламент отдохнуть

Королева Великобритании Елизавета II дала зеленый свет приостановке работы парламента до 14 октября для реализации «Брексита». Начнется перерыв с 9 ро 12 сентября.

Ранее об этом британскую королеву попросил премьер-министр страны Борис Джонсон. Как предполагается, это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения.

Как отмечает «Российская газета», главная сторонница монархии в Британии впервые за последние 70 лет отправляет парламентариев на отдых более, чем на неделю.

Ранее Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.