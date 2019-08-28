Британское правительсто приостанвоит работу до Bexit

Правительство Великобритании попросит королеву Елизавете II приостановить работу парламента до 14 октября для реализации «Брексита».

Как предполагается, это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения.

Соласно данным британской прессы, эта встреча может пройти в шотландской летней резиденции королевы в Балморале, передаёт «Коммерсант».

По информаии «Рамблера», премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что страна выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.

Сразу после вступления в должность Джонсон заявил, что Великобритания не готова выйти из Евросоюза без сделки, однако заключение соглашения все еще возможно до 31 октября. Наиболее важным пунктом договора является положение о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая пока остается в ЕС.