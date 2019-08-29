Жители Британии не простят королеве жесткий «Брексит»

Британцы угрожают Елизавете II свержением монархии из-за ее разрешения приостановить работу парламента до 14 октября для реализации «Брексит».

Ранее об этом британскую королеву попросил премьер-министр страны Борис Джонсон. Как предполагается, это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения.

При этом ни парламент, ни самих граждан Джонсон не спросил. Теперь на сайте ведомства появилась петиция с требованием открыть парламент обратно. За сутки ее подписали уже 1,3 миллиона британцев.

Отвечая на вопрос о том, существует ли реальная угроза монархии или королеве, доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер ответил отрицательно.

«Никто не будет требовать свержения королевы и отмены монархии всерьез. Люди не любят принца Чарльза — это правда. Но им нравится принц Гарри, Меган, Кейт. Они намного сильнее любят следующее поколение. Я не вижу ухода королевской семьи в будущем», — заявил Уорнер телеканалу «360».

По мнению эксперта, несмотря на локальные протесты, реальной смены власти, переворотов или чего-то еще ожидать не стоит. Он подчеркнул, что главная проблема Британии сейчас — это все-таки «Брексит».