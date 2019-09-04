Фигуранту дела о «массовых беспорядках» дали 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам заключения в колонии общего режима за то, что он бросил мусорную урну в сторону сотрудника ОМОН во время акции протеста 27 июля.

Он признан виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья, передает «МБХ медиа».

Адвокат Коваленко Мансур Гильманов заявил, что сторона защиты будет обжаловать это решение суда.

Ранее по той же статье к трем годам колонии был приговорен еще один фигурант дела о «массовых беспорядках» Кирилл Жуков. Во время акции протеста он коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.

Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому были арестовали 13 человек, с пятерых из них полностью сняли обвинение, обвинения еще нескольких человек переквалифицировали.