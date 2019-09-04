Кириллу Жукову дали три года колонии
Тверской суд приговорил Кирилла Жукова к трем годам заключения в колонии общего режима за то, что он коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии на несогласованном митинге оппозиции 27 июля.
Он признан виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья, передает «Интерфакс».
По версии обвинения, Жуков ударил по голове сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, в результате росгвардеец испытал физическую боль.
Кирилл свою вину отрицает и говорит, что только дотронулся до забрала шлема.
Гособвинение просило для фигуранта дела о «массовых беспорядках» четыре с половиной года колонии. Суд назначил Жукову три года. Защита намерена обжаловать этот приговор.
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.