Кириллу Жукову дали три года колонии

Кириллу Жукову дали три года колонии

Фото: DW

Тверской суд приговорил Кирилла Жукова к трем годам заключения в колонии общего режима за то, что он коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии на несогласованном митинге оппозиции 27 июля.

Он признан виновным в применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья, передает «Интерфакс».

По версии обвинения, Жуков ударил по голове сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, в результате росгвардеец испытал физическую боль.

Кирилл свою вину отрицает и говорит, что только дотронулся до забрала шлема.

Гособвинение просило для фигуранта дела о «массовых беспорядках» четыре с половиной года колонии. Суд назначил Жукову три года. Защита намерена обжаловать этот приговор.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков.

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Места: Москва
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