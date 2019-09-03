Блогера посадили на пять лет за твит о детях Росгвардейцев

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за пост в соцсети. Он признан виновным к призывам к расправе над детьми силовиков, которые разгоняли массовые акции протеста в Москве.

По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сам осужденный заявил, что он никого никуда не призывал, а его слова неправильно трактовали.

В свою очередь адвокат осужденного заявил, что по записям, которые пошли в материалы дела «очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть».

Синица не признал свою вину и намерен обжаловать приговор, передает «Интерфакс».

Напомним, с середины июля в Москве проходят протестные акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Участники митингов и правозащитники неоднократно обвиняли правоохранителей в неоправданном проявлении жестокости. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин назвал действия ОМОНа и Росгвардии оправданной реакцией на «массовые беспорядки». Позднее Росгвардия обвинила общественность в жесткой интернет-травле.