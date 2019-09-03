С 5 фигурантов дела о массовых беспорядках сняли обвинения

Следственный комитет прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников несанкционированной акции в Москве 27 июля.

СК пришел к выводу, что в действиях Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева отсутствует состав преступления, сообщает ТАСС.

Однако во время исследования всех материалов, в том числе записей с видеокамер, следствие обнаружило признаки административного правонарушения в действиях пяти бывших фигурантов дела о массовых беспорядках. Сейчас эти материалы переданы в МВД.

Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов дела продолжается.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека. Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.