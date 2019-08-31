Эксперт рассказал об истинных мотивах Турции в покупке Су-57

Решение Турции о покупке российских истребителей Су-57 это прямое следствие американского вето на продажу F-35. Анкара опасается, что вслед за контрактом на сверхманевренные истребители Вашингтон сорвет и другие военные закупки.

Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра азиатских исследований Алексей Образцов ФБА «Экономика сегодня».

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале переговоров с Москвой о покупке Су-57.

«Перед нами признак явной озабоченности руководства Турции той позицией и тем местом, которое Анкара сегодня занимает в НАТО, и теми перспективами, которые турецкая сторона имеет в рамках Североатлантического альянса», - считает Образцов.

По мнению эксперта от руководства Турции сейчас можно ожидать, чего угодно.

«Возможно, Эрдоган мороженного поел и сердцем подобрел, а возможны и другие варианты», - иронизирует специалист.

В любом случае, после отказа США у Турции не осталось особого выбора. А контракт по Су-57 будет выгоден, как Москве, так и Анкаре, заключает Образцов.

Напомним, после поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов С-400, США заявили, что перестанут продавать Турции F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты. РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 в замену бомбардировщикам F-35.

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