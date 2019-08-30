Турция обсуждает с Россией покупку Су-57

Анкара ведет переговоры с Москвой по покупке истребителей Су-57, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Заглянуть в кабину новейшего истребителя главе Турции удалось на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По информации Газеты.ру, турецкий лидер примет окончательное решение после переговоров с главой США Дональдом Трампом. В ходе них станет известна позиция американской стороны по поводу участия Турции в программе F-35.

Напомним, после поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов С-400, США заявили, что перестанут продавать Турции сверхманевренные истребители F-35. Штаты опасались, что Россия сможет вычислять и отслеживать эти самолеты.

РФ, в свою очередь, заявила о готовности продавать Турции многоцелевые истребители Су-35 после отказа США поставлять в страну бомбардировщики F-35.

Ранее «Русская планета» рассказывала, стоит ли России продавать Турции истребители пятого поколения.