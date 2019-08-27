Путин пожертвовал на развитие авиации 4790 рублей
Руководитель России Владимир Путин не стал изменять своей традиции угощать всех мороженым и купил президенту Турции Реджепу Эрдогану вологодский пломбир.
Это произошло после экспозиции авиасалона «МАКС-2019», где ранее главы государств осмотрели новейший истребитель Су-57.
Президенты решили угоститься лакомством, однако у турецкого лидера не оказалось российской купюры и он попросил президента Путина угостить его мороженым. Глава России согласился.
Десерт обошелся в 210 рублей. Путин протянул продавщице 5000 рублей и попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».
Впрочем, 4790 рублей господин Мантуров не взял, и президент Путин предложил угостить мороженым всех присутствующих.
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