Путин пожертвовал на развитие авиации 4790 рублей

Руководитель России Владимир Путин не стал изменять своей традиции угощать всех мороженым и купил президенту Турции Реджепу Эрдогану вологодский пломбир.

Это произошло после экспозиции авиасалона «МАКС-2019», где ранее главы государств осмотрели новейший истребитель Су-57.

Президенты решили угоститься лакомством, однако у турецкого лидера не оказалось российской купюры и он попросил президента Путина угостить его мороженым. Глава России согласился.

Десерт обошелся в 210 рублей. Путин протянул продавщице 5000 рублей и попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».

Впрочем, 4790 рублей господин Мантуров не взял, и президент Путин предложил угостить мороженым всех присутствующих.