Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57

Президент России Владимир Путин показал турецкому коллеге Рейджепу Тайипу Эрдогану новейший истребитель Су-57. Они встретились на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Эрдоган стал первым иностранным лидером, который заглянул в кабину новейшего истребителя.

Главы государств осмотрят экспозицию салона и обсудят политические вопросы. Ожидается, что на повестке будет ситуация в Сирии, а также ситуация в Донбассе, сообщает «Лента.ру».

Турецкий лидер регулярно проявляет интерес к российской военной технике. Ранее, Турция прибрела зенитно ракетные комплексы С-400. За это Анкара даже поссорилась со своим союзником - США. Те грозились ввести санкции из-за покупки российской техники.