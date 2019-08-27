Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин показал турецкому коллеге Рейджепу Тайипу Эрдогану новейший истребитель Су-57. Они встретились на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Эрдоган стал первым иностранным лидером, который заглянул в кабину новейшего истребителя.
Главы государств осмотрят экспозицию салона и обсудят политические вопросы. Ожидается, что на повестке будет ситуация в Сирии, а также ситуация в Донбассе, сообщает «Лента.ру».
Турецкий лидер регулярно проявляет интерес к российской военной технике. Ранее, Турция прибрела зенитно ракетные комплексы С-400. За это Анкара даже поссорилась со своим союзником - США. Те грозились ввести санкции из-за покупки российской техники.
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