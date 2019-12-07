Егор Крид пожаловался на родителей тюменских школьников

Певец Егор Крид пожаловался на родительский комитет Тюмени, который хотел запретить его концерты в городе, в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Был в Тюмени родительский комитет, который хотел запретить мой концерт. И самое обидное, что из всего тура это был самый плохой город по продажам. Это сказалось очень сильно. Когда людей запускали на концерт, то там стояли какие-то люди, которые агитировали поклонников не идти. А в итоге все пришли и было классно и весело», — сказал он.

Певец добавил, что если на афише его концерта не стоит пометка 18+, то он не ругается матом на таких своих выступлениях.

В октябре на сайте Роскомнадзора появилась экспертиза творчества Егора Крида. В ней говорилось, что «Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», а выступления музыканта вызывают стресс и тормозят развитие интеллекта.

Позднее РКН приостановил действие аттестатов экспертов, нашедших сатанизм в творчестве музыканта.

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