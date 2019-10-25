Роскомнадзор обвинил Егора Крида в пропаганде сатанизма

Эксперты «Национального совета социальной информации», аккредитованные Роскомнадзором, проанализировали деятельность и творчество музыканта Егора Крида и пришли к выводу, что оно пагубно влияет на молодое поколение.

По мнению специалистов, творчество певца направлено на отрицание семейных ценностей, а это «равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа».

Егор Крид отрицает семейные ценности, его выступления вызывают стресс и тормозят развитие интеллекта, детям нельзя его слушать, уверены эксперты.

Более того, рекламу концертов исполнителя следует маркировать «18+», т.к. медиасреда его выступлений «является деструктивным информационным пространством, провоцирующим проституированное поведение детей и подростков».

«Итак, Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», —говрится в отчете экспертов.

В самом Роскомнадзоре «Интерфаксу» пояснили, что служба проводит аккредитацию экспертов, определяющих вредность информации для детей, и обязана публиковать их выводы.

После аккредитации специалисты работают сами, по заказам сторонних организаций и за их деньги, а Роскомнадзор не участвует в назначении проверок и их проведении. С вопросами о заказчике исследования творчества Крида ведомство посоветовало обратиться в экспертную организацию.