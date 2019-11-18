Роскомнадзор наказал экспертов за анализ песен Крида

Роскомнадзор приостановил действие аттестатов экспертов, нашедших сатанизм в творчестве Егора Крида. По истечении 120 дней будет принято решение о лишении их аккредитации.

Сотрудники Роскомнадзора отмечают, что экспертиза не соответствовала требованиям к ее проведению. Пока аккредитации лишились трое специалистов, передает ФБА «Экономика сегодня».

В октябре на сайте Роскомнадзора появилась экспертиза творчества Егора Крида. В ней говорилось, что «Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», а выступления музыканта вызывают стресс и тормозят развитие интеллекта.

Егор Крид (Булаткин) - российский певец, автор песен. Выступает с 2011 года.

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