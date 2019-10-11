Дональд Трамп хочет видеть послом в России Джона Салливана

Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, теперь его кандидатуру должен утвердить сенат.

У претендента на должность посла мало дипломатического опыта. Однако он работал юристом в Минюсте, Минобороны и Минторговли.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков, не называя имён, сообщил, что посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный» представитель администрации Трампа.

Хантсман возглавляет американскую дипмиссию с 2017 года. После подачи заявления об уходе он отметил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» отношений между двумя странами.

Посланник завершит свою работу с 3 октября.