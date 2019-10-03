Москва анонсировала нового посла США в России

Посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный» представитель администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, замена состоится достаточно быстро, а имя будет известно уже совсем скоро, пишет РБК.

Ранее произошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и уходящего со своего поста Джона Хантсмана. В ходе беседы стороны обсудили перспективы отношений двух стран, а также ряд международных проблем.

Джон Хантсман возглавляет американскую дипмиссию с 2017 года. Посол подал заявление на имя главы США Дональда Трампа. Он отметил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» отношений между двумя странами.

Посланник завершит свою работу с 3 октября.