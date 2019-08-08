Посланник Джон Хантсман уходит в отставку

Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку. Заявление посланника опубликовала американская газета The Salt Lake Tribune.

Хантсман возглавляет американскую дипмиссию с 2017 года. Посол подал заявление на имя главы США Дональда Трампа. Он отметил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» отношений между двумя странами.

Посланник завершит свою работу с 3 октября.

О том, что посол собирается покинуть пост, СМИ сообщали еще в июне. Тогда журналисты писали, что Хантсман даёт череду прощальных ужинов для своих друзей и коллег в России. По данным The Atlantic, посол планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Юта, передаёт РБК.