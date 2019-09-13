Треть россиян оправдывают поступок сестёр Хачатурян

41% российских мужчин и женщин считают оправданным поступок сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца.

Опрос, посвященный делу сестер и домашнему насилию провел «Левада-центр».

Данные исследования появились в распоряжении РБК. Согласно им, 24% респондентов знают о применении физического насилия в семьях своих близких и друзей, в том числе в собственной. 7% были свидетелями насилия в родительской семье, 5% — в своей.

Чаще всего с домашним насилием сталкиваются женщины в возрасте 31–54 лет (8%) и мужчины старше 55 лет (7%).

41% участников опроса заявили, что у сестер Хачатурян не было другого выбора. Их поступок оправдывают 47% женщин и 33% мужчин.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве отца летом 2018 года. Они признавались, что пошли на преступление из-за жестоко отношения к ним со стороны родственника. Он много лет бил их, насиловал и унижал.

Девушки боялись обращаться в полицию из-за связей отца с правоохранительными органами. По статье об убийстве по предварительному сговору им грозит до 20 лет тюрьмы.

В России и мире продолжаются акции в защиту сестер Хачатурян. Активисты требуют признать их жертвами домашнего насилия и снять с них все обвинения.