На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступят Pussy Riot

В Москве на «Бумажной фабрике» 18 августа состоится концерт в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Среди выступающих -«Позоры», «Созвездие отрезок», «Ритуальные услуги» и другие.

Власти не согласовали эту акцию, сообщает «Эхо Москвы».

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве отца летом 2018 года. Они признавались, что пошли на преступление из-за постоянных издевательств со стороны родственника. Девушки боялись обращаться в полицию из-за связей отца с правоохранительными органами. По статье об убийстве по предварительному сговору им грозит до 20 лет тюрьмы.

Сейчас следствие по делу сестер Хачатурян закончено. Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку 26 июня девушку признали невменяемой.

В России и мире продолжаются акции в защиту сестер Хачатурян. Активисты требуют признать их жертвами домашнего насилию и снять с них все обвинения.