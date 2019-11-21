К Новому году из проката исчезнут иностранные фильмы

К Новому году из проката исчезнут иностранные фильмы

Фото: DW

Министерство культуры России может перенести выход в прокат зарубежных фильмов в пользу российских кинокартин в новогодние праздники, заявил министр культуры Владимир Мединский.

Он считает, что это привлечет больше внимания к отечественному кино.

«Просто традиционно новогодние праздники - время премьер лучших российских фильмов», — отметил Мединский.

Как пояснил министр, специально переносить премьеры иностранных фильмов никто не собирается, однако если они будут мешать российским премьерам, то Минкультуры сможет «раздвигать по времени релизы «однотипных фильмов».

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», —цитирует министра «Интерфакс».

Ранее Мединский приравнял убийцу Анастаии Ещенко к Джокеру.

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