Автомобилисты назвали главный недостаток новой М-11

Открытие трассы М-11 между Москвой и Петербургом — это важнейшее событие, которое уже оказывает серьезный эффект на развитие экономики, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Трасса объединила два главных города и уже оказывает серьезный эффект на развитие экономики. Но останавливаться на этом нельзя — нужно прокладывать новые трассы в других направлениях», — отметил парламентарий в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Автомобильную трассу «Москва — Петербург» с индексом М-11 официально открыли 27 ноября. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, дорогу назвали «Нева».

Общая протяженность автодороги, проходящей через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области составляет порядка 700 километров. Максимальная скорость движения по новой дороге ограничена 130 километрами в час.

Поездка из Петербурга в Москву по M-11 займет приблизительно 5,5 часов. Как отмечается, автомагистраль круглосуточно обслуживают бригады аварийных комиссаров. В случае ДТП они должны в течение десяти минут прибыть на место и оказать бесплатное содействие.

При особой необходимости комиссары даже готовы подвезти топливо, оказать первую медицинскую помощь или заменить колесо.

Однако, как стало известно «Русской планете», несмотря на крайне положительные отзывы о качестве трассы от водителей, которым уже посчастливилось проехать по новой дороге, автомобилисты нашли и весомый недостаток: сквозного движения от Москвы до Петербурга по М-11 до сих пор нет, и когда это изменится наверняка неизвестно.

Дело в том, что в проекте строительства автодороги все еще исключен участок от Медного до Воскресенского (149—208 км трассы) в объезд Твери. Его сооружение отложили на неопределенный срок, ввиду чего выезда на старую трассу М-10 по маршруту Москва—Санкт-Петербург избежать пока нельзя.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы по новой трассе планируется запустить беспилотные промышленные перевозки.

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