Путин объявил название трассы между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин озвучил название скоростной автотрассы М-11 «Москва — Петербург». Новая трасса получила название «Нева»

По словам Путина, название выбрали по результатам общественного голосования. Для выбора имени магистрали между двумя столицами было устроено голосование. В тройку лидеров попали такие названия, как «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Последний вариант набрал больше всего голосов.

Сегодня официально открыли автомобильную трассу «Москва — Петербург» с индексом М-11. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, пишут «Известия».

В ближайшие годы по новой трассе планируется запустить беспилотные промышленные перевозки. Тестирование грузовых автомобилей для работы на М-11 уже было проведено на специализированном полигоне в Казани.

Читайте нас в мобильном приложении