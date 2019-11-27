Путин объявил название трассы между Москвой и Петербургом

Путин объявил название трассы между Москвой и Петербургом

фото: Afanasy.biz

Президент России Владимир Путин озвучил название скоростной автотрассы М-11 «Москва — Петербург». Новая трасса получила название «Нева»

По словам Путина, название выбрали по результатам общественного голосования. Для выбора имени магистрали между двумя столицами было устроено голосование. В тройку лидеров попали такие названия, как «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Последний вариант набрал больше всего голосов.

Сегодня официально открыли автомобильную трассу «Москва — Петербург» с индексом М-11. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, пишут «Известия».

В ближайшие годы по новой трассе планируется запустить беспилотные промышленные перевозки. Тестирование грузовых автомобилей для работы на М-11 уже было проведено на специализированном полигоне в Казани.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!