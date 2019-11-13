Закончена новая скоростная трасса между Петербургом и Москвой

Скоростная трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург полностью построена и готова к работе.

О завершении строительства в соответствии с требованиями проектной документации извещает пресс-служба Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Движение машин по магистрали планируется запустить к концу ноября 2019 года.

В ближайшие годы по новой трассе также планируется запустить беспилотные промышленные перевозки. Тестирование грузовых автомобилей для работы на М-11 уже было проведено на специализированном полигоне в Казани, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о необходимости строительства автодороги между Чечней и Грузией.

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