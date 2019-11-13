Кадыров напомнил о нужности дороги между Чечней и Грузией

Автомобильная дорога между Россией и Грузией через Чечню имеет большое значение для Кавказа и должна быть построена в скором времени, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вопрос строительства дороги между Чечней и Грузией носит политический характер. Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога. На самом деле от Итум-Кали [село в горах на юге Чечни] до Грузии ехать 40-50 минут, оттуда ты доезжаешь через Турцию до Европы... Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем мы должны эту дорогу открывать и налаживать отношения с нашими соседями, в частности, Грузией», — приводит заявление Кадырова РИА «Новости».

Он пообещал в скором времени вновь поднять этот вопрос перед властями.

«Это не значит, что если сегодня подняли, завтра же он решится. Мы говорим, что есть необходимость и желание улучшить жизнь людей, чтобы в последующем соответствующие ведомства прорабатывали этот вопрос», — отметил Кадыров.

Ранее высокопоставленные чиновники Чечни опровергли публикацию «Новой газеты» о зачистке ближайшего окружения главы республики.

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