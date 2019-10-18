Ближайшее окружение Кадырова опровергло свою зачистку

Высокопоставленные чиновники Чечни опровергли публикацию «Новой газеты» о зачистке ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова.

По данным РИА «Новости», Кадыров на совещании правительства поручил директору телерадиокомпании «Грозный» Ахмеду Дудаеву организовать эфир с якобы задержанными чиновниками, чтобы они «сами рассказали правду».

В итоге с опровержениями выступили замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, глава ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхъяев, бывший вице-премьер Халид Вайханов, экс-начальник УГИБДД при МВД по Чечне Шамхан Денильханов, бывший депутат республиканского парламента Шамиль Магомаев и экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев.

Напомним, материал «Новой газеты» был опубликован 14 октября. В нем издание утверждает, что представители сразу нескольких властных структур и руководителей ряда муниципалитетов республики отстраняют от власти за проявление неуважение к семье Рамзана Кадырова.