Ближайшее окружение Кадырова опровергло свою зачистку

Ближайшее окружение Кадырова опровергло свою зачистку

Фото: Радио свобода

Высокопоставленные чиновники Чечни опровергли публикацию «Новой газеты» о зачистке ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова.

По данным РИА «Новости», Кадыров на совещании правительства поручил директору телерадиокомпании «Грозный» Ахмеду Дудаеву организовать эфир с якобы задержанными чиновниками, чтобы они «сами рассказали правду».

В итоге с опровержениями выступили замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, глава ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхъяев, бывший вице-премьер Халид Вайханов, экс-начальник УГИБДД при МВД по Чечне Шамхан Денильханов, бывший депутат республиканского парламента Шамиль Магомаев и экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев.

Напомним, материал «Новой газеты» был опубликован 14 октября. В нем издание утверждает, что представители сразу нескольких властных структур и руководителей ряда муниципалитетов республики отстраняют от власти за проявление неуважение к семье Рамзана Кадырова.

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