«Новая газета»: Рамзан Кадыров зачищает ближайшее окружение

В Чечне на протяжении нескольких месяцев идет зачистка высокопоставленных чиновников и близкого окружения главы республики Рамзана Кадырова из-за их нелояльности к руководству, сообщает «Новая газета».

Под горячую руку Кадырова попали представители сразу нескольких властных структур и руководители некоторых муниципалитетов республики.

Среди задержанных бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, глава МЧС ЧР Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев и бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов.

Начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов, тоже попал в «список неугодных», но был отпущен по просьбе жены главы Чечни.

Как отмечает газета, это далеко не полный список имен. Задерживают не только проявивших неуважение к семье Рамзана Кадырова, но и их родственников.

Поверить в то, что подобные действия главы республики на самом деле были вызваны проявлением «неуважения к правящей семье, допущенное этими людьми в приватных разговорах или встречах», непросто. Однако все это слишком уж напоминает описанный ранее «Русской планетой» сценарий ухода с поста президента России Владимира Путина.