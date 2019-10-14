Владимир Путин. После ноля

Владимиру Путину потребуется не просто найти преемника к 2024 году, ему необходимо будет безболезненно отойти в сторону, и заниматься руководством страны уже из тени. Предполагая очевидность победы на выборах кандидата от президента, куда сложнее обстоит дело с самим Владимиром Путиным, который понимает, что, уйдя от главного руля, уйти насовсем из политики России, даже при желании, ему будет уже невозможно. Никогда.

Причин здесь много. Одна из главных – Владимир Путин имеет колоссальное количество врагов вовсе не из других стран мира, как раз оттуда удара ему ждать стоит куда меньше, чем из собственного окружения. Именно борьба за власть в России – самая страшная опасность для действующего президента страны. Отходить нужно не просто с умом, а стеля соломку уже сейчас, когда Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство обороны с Министерством внутренних дел России, также, как и специально созданная Росгвардия, находятся на стороне Владимира Путина.

И вышеперечисленные структуры не случайны, президент давно опирается именно на них, и именно из этих структур придет новый президент России. Из какой именно – пока говорить рановато, но есть некоторые основания полагать, что именно из ФСО – самая приближенная структура к Владимиру Путину (да, Росгвардия – верный пес, но который, тем не менее, может укусить в самый неподходящий момент), имеющая доступ к настоящим тайнам государства и лично - президенту

Министерство обороны и Сергей Шойгу, весь генералитет, находится в несколько разрозненном состоянии, там есть свои недовольные положением дел в стране, но пока они только пробуют свои силы, понимая, что остаться без всего можно за любую оплошность, за чем внимательно и следит Сергей Шойгу – он лоялен к президенту и является его доверенным лицом в закрытом кругу Владимира Путина.

Самая настоящая неразбериха касается именно Федеральной службы безопасности (ФСБ). Постоянные смены и ротации состава генералов и директоров различных подразделений структуры – вещь обычная для ФСБ и других крупных организаций, имеющих доступы в государственным тайнам и первым лицам государства. Но здесь есть и иные причины таких подвижек в кадрах – часть лиц, и довольно значительных, проверенных и опытных людей, перестают разделять интересы и стремления экономической модели России, поскольку теряют часть контролируемого бизнеса, появляются потери доходов, а также доверия со стороны Владимира Путина. И именно всевластные и недоступные, обросшие связями и схемами персонажи, представляют наибольшую опасность для президента как поcле его ухода с поста, так и в действующем положении.

Именно ФСБ является самой непредсказуемой машиной в аппарате государства. Клановость и страх перед сменой курса и сменой руководителей страны может заставить их пойти так далеко, куда может только представить человеческая фантазия, если заинтересованные лица вступят в некий сговор, в отчаянии пытаясь отстоять если уже не свой бизнес, то хотя бы собственную жизнь. Это вовсе не означает, что ФСБ – напрочь коррумпированная структура с сицилийской системой управления, однако весточки и события в новостях оттуда – только миллионная часть настоящей клановой борьбы за места в руководстве и контроле бизнеса государства. А весточки и события не из СМИ порой и вовсе бывают настолько опасными для их озвучивания, что никакому журналисту или управленцу из системы контроля власти говорить о них не придет в голову, чтобы без нее же не остаться.

Еще одни из примеров клановости и беспримерной доверенности со стороны Путина – корпорации Ростех и Роснано. Пожалуй – это одни из самых опасных провластных структур, оставляя за плечами даже Роснефть и Газпром, превратившиеся, по сути, в финансовые институты России, став своеобразными кошельками страны. Смена власти во всех этих структурах возможна только на монархической основе, так как уже сейчас все кресла в них занимают семьи и друзья действующих первых лиц компаний, включая, кстати, и иностранных инвесторов.

О патриотизме здесь говорить просто неуместно – экономические модели подобного рода хоть и несут непоправимый вред самой экономике страны, в первую очередь, из-за отсутствия конкуренции, но изначально являются компаниями с мировым уровнем развития капитала, так что о флаге и военных парадах говорить туту просто не с кем, да и незачем

Роснано и Анатолий Чубайс, конечно, никогда не пойдут против Владимира Путина, пока тот в кресле президента, они же, включая могучий Ростех, будут лоббировать его интересы и после 2024 года, так как обе зарекомендовали себя в верности и исполнительности. По разным причинам. И если Ростех – относительно недавно набрал вес, позволяющий конкурировать с самыми властными системами страны, то у Анатолия Чубайса есть на руках такие козыри с далеких 1980-х годов, без которых Владимиру Путину никогда бы не стать президентом после Бориса Ельцина в 90-х. Оттого и непотопляем. Настоящий казначей Его Величества, и не важно, кого именно, Путина или Ельцина, дела у него идут с неугасающим успехом. Тайн о власти в России у Чубайса побольше, чем у Бориса Березовского, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, и всей так называемой «ельцинской семьи», которая до сих прекрасно живет, контролируя некоторые сферы крупного бизнеса в стране.

Кстати, до сих пор так и не раскрылось дело смерти Бориса Березовского, его трупа никто не видел, а история с шарфиком в ванной вызывает не только недоумение, но и разочарование работой спецслужб. Не исключено, что опытный аферист просто сыграл в игру «Исчезни из системы», когда богатого или известного человека якобы выставляют мертвым, освобождая таким образом его ото всех долгов и налогов (поделившись, разумеется), после чего клиент просто живет под чужим паспортом в стране, где его никто не знает, или в местности, куда случайные люди просто не попадут. Есть вероятность того, что подобную аферу провернул и Борис Березовский, используя как раз ФСБ. Подобные схемы существуют в США, откуда они и пришли в Россию

Касаемо «ельцинской семьи» стоит упомянуть и Ксению Собчак – прямую наследницу этого семейства, ее папа был первым лицом Санкт-Петербурга в начале 90-х, а в подмастерьях у него тогда находился именно Владимир Путин. Дочь такого человека трогать просто не по понятиям, поскольку, навредив каким-либо образом ей, можно навлечь неприятностей в лице влиятельных фигур политики этого семейства, которым во многом действующий президент обязан своим пребыванием на посту. Бывших в этом доме не бывает. Поэтому Ксении позволяется все, ну или почти все, под некоторым контролем, разумеется.

Так что же будет делать Владимир Путин в 2024 году? На кого будет опираться, от кого следует защититься уже сейчас, какую службу создать, а какую аккуратно распустить или переквалифицировать, чтобы избежать возможных проблем с выходом, так сказать, на свою пенсию?

Среди медийных лиц страны, претендующих в перспективе на трон, называют и Сергея Собянина. Мэр Москвы прошел хорошую школу непосредственно в кругу Кремля (иначе Москвой порулить никто не даст, этот бизнес стоит триллионы рублей), и знает все проволочки управления городом. Хотя такой кандидат является маловероятным из-за своей привязанности к Москве, в регионах России он вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию, чтобы за него голосовать так, чтобы ему хватило натянуть мизер + административный ресурс.

Еще одним кандидатом называют Вячеслава Володина, считающегося крепким аппаратчиком в Госдуме, однако уровень хозяйства может оказаться не по плечу человеку из такого сомнительного коллектива. Да и регионы, опять же таки, не заставишь ставить крестики и галочки за человека из здания на Охотном ряду.

Под одной из неопубликованных версий, Владимир Путин может уйти даже раньше срока по состоянию здоровья, однако эта информация вряд ли будет точно подтверждена до самого последнего момента, и, возможно, что официально, при смене президента, придумают иную причину ухода Владимира Путина. Впрочем, данная версия никак не отменяет передачу эстафеты следующему участнику

Основная проблема бизнеса, мы говорим о самом крупном бизнесе, находящемся под колпаком у государства, состоит в том, что при смене экономического авторитета на международных рынках акций может начаться такая свистопляска, что многие корпорации в России останутся без иностранной поддержки. Или в системе их финансовых координат может наступить временный коллапс, да такой, что некоторым, возможно, придется пересесть с частных самолетов на троллейбус.

Владимир Путин является своего рода гарантом экономической стабильности крупного бизнеса за рубежом, хотя в последнее время и это его положение уже было не раз расшатано США с целью подавления авторитета президента России на международной арене, и прежде всего, именно в экономическом порядке. Там всё и все понимают очень хорошо, и арсенал рычагов давления задействован еще далеко не весь. Один только Bank of New-York может разом покрасить всю экономику крупного бизнеса России в черный цвет, а из всесильного якобы Центробанка сделать отбивную с гарниром.

Правда, здесь пострадают уже и финансовые интересы самих США, а также подобные действия наложат отпечаток на всю банковскую систему Нового Света – крупные игроки вроде Китая, Японии, и многие европейские страны, вкладывающие в экономику США миллиарды долларов ежегодно, могут сбавить обороты, или вообще заметно ограничить вклады. С клиентами так не поступают, поэтому американцев надо хорошо довести, чтобы подобная угроза с их стороны начала превращаться в жизнь. Однако и зарекаться не стоит, Россия в этом плане ничем не отличается от других крупных вкладчиков американских банков.

Так что же будет делать Владимир Путин, чтобы избежать всех неприятных, и даже опасных моментов при своем уходе с поста? Кто же может подсказать и разработать для него правильную стратегию? Из умных людей в Кремле настоящих советников именно современного масштаба, а не советской эпохи, осталось очень немного. Все нынешние российские институты политологии вряд ли смогут по-настоящему помочь президенту, привыкнув к, скажем так, несколько иной работе, где думать и принимать решения правительственного уровня и мирового размаха, они оставляли самому Владимиру Путину. Зачем они оставались при этом нужны – остается только догадываться

В целом же, речь идет о массе щекотливых вопросов, включая такие как проблема и дотации Чеченской республике, кислород которой рано или поздно все равно придется перекрывать, что повлечет за собой немало проблем, учитывая менталитет кавказских республик. И как поступит новый человек во власти, после того как уже обустроится на новом месте, и поймет, что Владимир Владимирович ему больше не особо-то и нужен. Конечно, такое произойдет не сразу, на это потребуется не один год, однако отменять этого тоже невозможно полностью. Преемнику рано или поздно придется не соглашаться с Путиным как со своим советником, или принимать двоякие решения, которые не нанесут обиды ни тем, ни другим. Он будет набирать свой вес, свой авторитет и свою команду.

Среди умов действующей власти, люди, к которым прислушивается президент, есть Владислав Сурков, есть Алексей Кудрин, есть Юрий Ушаков, и, пожалуй, все. Вероятно, есть лица, которые находятся на неофициальном положении в качестве советников или помощников Владимира Путина, но говорить о них чрезвычайно сложно. Мы исходим не из экономического интереса, тут как раз советников хватает, а именно из кандидатов политического пиара и стратегии, которая поможет президенту уйти в тень наиболее безболезненно. Решить проблему с криминалом, авторитеты 90-х никуда не делись, просто распределены под соответствующими персонами в действующей власти, о которых Владимир Путин может даже не знать. А значит – рынок более мелкий, чем крупный (среднего в России практически не осталось), будет нуждаться в новом руководителе, который может начать свою игру, не всегда приятную для криминального мира, от которого зависят огромные денежные потоки как в России, так и с выводом капитала за рубеж.

Подводя итог, президенту России требуется капитальная, тонкая, умелая, долгосрочная концепция грамотного ухода и передачи полномочий своему преемнику, который может оказаться совершенно новым человеком в политике. Вероятно, так будет лучше для всех. Правда, тогда в добавок к собственной тактике потребуется и продуманная работа с электоратом, продать нового кандидата будет чрезвычайно тяжело, однако наличие ряда своих плюсов перед «старой гвардией» здесь отрицать невозможно.

И проблема действительно есть. Владислав Сурков хоть и опытный боец, именно он в свое время прорабатывал тонкости возврата невозвратных средств от Нафтогаза Газпрому – в итоге получился Донбасс, про Крым все-таки историю опустим, а также несколько не совсем успешных заданий в районе Кавказа. Да и за неофициальной оппозицией не раз усматривали идеи Суркова, однако прямых доказательств как не было, так и нет.

Алексей Кудрин может разработать стратегию, но скорее экономическую. Неизвестно, осилит ли он такую тонкую разведку политики, и знает ли он вообще обо всех проблемах таких деликатных стратегий. Наверное, вряд ли. Юрий Ушаков специализируется на иностранной делянке, и его помощь может стать для президента неоценимой, Ушаков может провести с жизнь какие-то конкретные шаги в плане юридических моментов, а также помочь в сфере сложных контактов с США, которые сбрасывать со счетов никак нельзя. Обо всех остальных советниках вообще говорить даже как-то неудобно.

Кто будет разбираться с криминалом, как поведут себя главы крупных корпораций, и как сделать так, чтобы не начался новый «Бандитский Петербург» в масштабах всей страны, пока сказать невозможно. Но осмысленные шаги в этом направлении стоит начинать уже прямо сейчас, в 2019 году. Этот поезд имеет привычку часто менять вагоны, и есть шансы не успеть перевести несколько составов на запасные пути

Положа руку на сердце, автор статьи не видит, из тех, кто официально окружен Владимиром Путиным, людей, способных вывести президента из заколдованного круга. Ситуация очень накаленная, требуется не просто человек посвященный, но возможно, целый круг лиц, и, если он не сформирован до сих пор, в 2024 году, может начаться, а на самом деле она уже начинается, непримиримая война кланов и структур, и тогда впору вспомнить о «Бандитском Петербурге» придется уже гражданам всей страны.