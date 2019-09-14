Под Архангельском эвакуируют зараженные радиацией понтоны

В Архангельской области начали эвакуацию понтонов, которые прибило к берегу после взрыва на военном полигоне под Северодвинском.

«Да. Это имущество людей, компаний, которые этим занимаются. Их должны убрать», — приводит слова главы регионы Игоря Орлова «Интерфакс».

Ранее представители СМИ начали распространять информацию о повышенном радиационном фоне рядом с понтонами, которые обнаружили местные жители.

По словам очевидцев, один из понтонов прибило к берегу Двинской губы на следующий день после взрыва. Второй на косу доставили спустя пять дней после взрыва. Измерявшие радиационный фон журналисты заявляли, что он превышен в несколько раз.

6 сентября местные власти подтвердили, что понтоны заражены, но подчеркнули, что жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

Напомним, 8 августа около Нёноксы на полигоне Минобороны произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников ядерного центра.

Врачам Архангельской областной больницы, в которую поступили пострадавшие от взрыва, не сообщили о заражении сотрудников центра радиацией. После проверки 110 медиков, пилотов и водителей, работавших с пострадавшими, у одного человека в организме был обнаружен цезий-137.

Также после происшествия в Северодвинске были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

Американская разведка связывает взрыв с подъемом со дна океана ядерной ракеты. Российские власти уверяют, что взрыв произошел в ходе создания новых образцов техники.