Адвокаты осужденной Иссахар рассказали о судебном произволе

Судья Химкинского горсуда Павел Чередниченко больше месяца не дает адвокатам израильтянки Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам российской колонии за провоз гашиша в багаже, ознакомиться с материалами судебного разбирательства.

Отметим, что по закону протокол судебного заседания должен быть изготовлен в течение трех дней с даты внесения приговора.

Однако, как рассказал партнер коллегии адвокатов Pen& Paper Вадим Клювгант изданию Znak.com, этого до сих пор не произошло. Соответственно, защитники Иссахар не могут дополнить свои доводы, изложенные в краткой апелляционной жалобе на приговор, который считают незаконным и неправосудным.

При этом Клювганту судья заявил, что ознакомление с материалами судебного следствия возможно только в присутствии самой Иссахар, ее переводчиков и защитников, а ознакомление с материалами только адвокатов может затянуть весь процесс.

25-летняя Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту «Шереметьево». Девушка возвращалась с пересадкой из Дели в Тель-Авив. В багаже израильтянки, к которому во время перелета у нее не было доступа, обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Позднее выяснилось, что российские власти предлагали Израилю обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов. Руководство Израиля отказалось от этого предложения, сославшись на решение суда о выдаче Буркова США.

После этого израильский президент обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар

Читайте нас в мобильном приложении