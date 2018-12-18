Премия «Немалый бизнес» собрала две тысячи бизнесменов

По состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей «Немалый бизнес-2019» собрала уже две тысячи заявок на участие со всех концов страны.

Старт премии был дан 6 декабря. Ее организаторы - Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, крупнейшие российские бизнес-сообщества: «Синергия», «Бизнес молодость», «Лайк», Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс «Деловая среда» - дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития.

«В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, мы просто о них пока мало знаем».

Официальная церемония награждения премией «Немалый бизнес» пройдет 6 февраля 2019 года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.

«Ранний успех» - для тех, кто достиг результатов в очень юном возрасте. «Стремительный рост» - в течение года показатели бизнеса увеличились в разы. «Инновационный прорыв» - за внедрение технической или управленческой инновации, которая помогла значительно улучшить количественные показатели. «Добрый бизнес» - для социально ориентированных предпринимателей. «Реальный продукт» - специально для производственников. И, наконец, Гран-При - номинация, результат в которой определяется голосованием экспертов.

Помимо ценных призов, комплекс наград для победителей под названием «Золотой год» включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.

Далее в рубрике