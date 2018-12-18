Премия «Немалый бизнес» собрала две тысячи бизнесменов
Премия «Немалый бизнес» собрала две тысячи бизнесменов

В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист - только 20 участников

По состоянию на 17 декабря премия для российских предпринимателей «Немалый бизнес-2019» собрала уже две тысячи заявок на участие со всех концов страны.

Старт премии был дан 6 декабря. Ее организаторы - Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, крупнейшие российские бизнес-сообщества: «Синергия», «Бизнес молодость», «Лайк», Experum и Black Star, а также образовательный маркетплейс «Деловая среда» - дочерняя компания Сбербанка, действующая при поддержке Минэкономразвития.

«В стране растет новая социальная группа предпринимателей, которым проблемы не кажутся такими уж тяжелыми и непреодолимыми, - отмечает Борис Титов. - Они видят позитив, строят планы на будущее. И наша премия будет выявлять интересные и необычные бизнесы. Их в нашей стране много, мы просто о них пока мало знаем». 

Официальная церемония награждения премией «Немалый бизнес» пройдет 6 февраля 2019 года. В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования - 20. И уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях.

«Ранний успех» - для тех, кто достиг результатов в очень юном возрасте. «Стремительный рост» - в течение года показатели бизнеса увеличились в разы. «Инновационный прорыв» - за внедрение технической или управленческой инновации, которая помогла значительно улучшить количественные показатели. «Добрый бизнес» - для социально ориентированных предпринимателей. «Реальный продукт» - специально для производственников. И, наконец, Гран-При - номинация, результат в которой определяется голосованием экспертов. 

Помимо ценных призов, комплекс наград для победителей под названием «Золотой год» включает в себя менторскую поддержку со стороны самых известных российских бизнесменов, привилегии от крупных банков - партнеров премии, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов, бесплатные премиальные билеты на крупнейшие бизнес-форумы.

Теги:
Места: Россия
Малое предпринимательство в Российской Федерации Далее в рубрике Малое предпринимательство в Российской ФедерацииПочему бизнес «с нуля» по-прежнему возможен и востребован в отечестве своем

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО