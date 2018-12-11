Малое предпринимательство в Российской Федерации
Малое предпринимательство в Российской Федерации

Почему бизнес «с нуля» по-прежнему возможен и востребован в отечестве своем

Медиа-издание «Русская планета» держит руку на пульсе развития предпринимательского дела в России и предлагает читателю цикл материалов, который поможет начинающему бизнесмену стать эффективнее и организовать свой бизнес без лишних затрат и потери времени.

В России сложилась противоречивая ситуация за последние годы в сфере малого бизнеса. Принято считать, что государство так затянуло пояса начинающим бизнесменам, что начинать свое дело, особенно учитывая уровень коррупции – занятие неблагодарное.

Причем, большая часть первоначальных расходов уйдет именно на дачу взяток самым различным сотрудникам надзорных органов.

Однако в последнее время ситуация несколько изменилась. В России стали появляться рычаги и ресурсы, которые частично ограждают молодого бизнесмена от ловушки быть разоренным на взятках еще в начале своей предпринимательской карьеры.

В Москве, например, существует Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», в структуре которого находится Центр услуг для бизнеса (ЦУБ). В нем можно даже в онлайн-режиме получить огромное количество информации и справок по открытию своего дела.

Ресурс содержит различные сервисы от подготовки необходимой документации до бизнес-консультирования, формирования налоговой декларации и заявки в Фонд содействия кредитования малого бизнеса.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города предложит молодому бизнесмену варианты аренды и выкупа помещений в городе, окажет информационного-консультационную поддержку и другие услуги.

Следует обратить внимание и на ресурс «Малый бизнес.ru». Здесь обновляется вся информация изменений в законодательстве сферы бухгалтерии ведения бизнеса.

В любом случае обратить внимание на перечисленные ресурсы очень даже стоит, чтобы понимать все тонкости и возможности развития на раннем этапе становления своего бизнеса.

Также в качестве общих данных для открытия малого бизнеса следует иметь в виду следующие законодательные константы РФ.

Кто относится к малым предпринимателям

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесённые в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесённые в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям.

Это, так сказать, базовое понимание – с чем придется иметь дело, и какой ориентир следует держать в голове начинающему бизнесмену.

Ограничения по выручке

С 4 апреля 2016 года согласно Постановлению Правительства РФ «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: микропредприятия — 120 млн рублей; малые предприятия — 800 млн рублей; средние предприятия — 2 млрд рублей.

Показатель в 120 млн рублей покажется молодому специалисту небывалой высотой, однако не стоит все же забывать о возможном быстром и успешном старте любого проекта.

Основной перечень преференций для субъектов малого предпринимательства

Налоговые льготы. Специальные режимы налогообложения позволяют работать на сниженной налоговой ставке. С 2015 по 2020 годы индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах, вправе в течение двух лет вообще не платить налог.

Финансовые льготы. Это прямая финансовая господдержка в виде грантов и безвозмездных субсидий, выдаваемых в рамках общероссийской программы, действующей до 2020 года. Финансирование можно получить на возмещение затрат по лизингу; процентов по займам и кредитам; на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях; проектов по софинансированию (до 500 тысяч рублей).

Административные льготы. Здесь имеются в виду такие послабления, как упрощённый бухучёт и кассовая дисциплина, надзорные каникулы (ограничение количества и продолжительности проверок), возможность оформлять с работниками срочные трудовые договоры.

Омбудсмен Борис Титов и премия «Немалый бизнес»

Медиа-издание «Русская планета» также расскажет обо всех событиях и перипетиях премии для российских предпринимателей «Немалый бизнес-2019», вручение которой состоится уже в феврале.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заметил, что в России бизнес чаще всего делается «вопреки» всем современным реалиям государства, и это уже настоящий героизм со стороны молодых предпринимателей.

В связи с этим, Фонд поддержки программ развития гражданского общества и социально-экономического роста «Фонд роста» ищет предпринимателей малого бизнеса в возрасте до 40 лет.

В Москве 6 февраля 2019 года состоится вручение премии «Немалый бизнес», которая будет распределена между победителя в шести номинациях:  «Молодой предприниматель», «Инновационный бизнес», «Социально-ориентированный бизнес», «Реальный продукт», «Квантовый рост» и «Гран-При».

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Места: Россия

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