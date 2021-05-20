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Владимир Жириновский высказался о Маниже и «конкурсе неформалов» - «Евровидении»

Дмитрий Байков
20 мая, 2021 07:17
1 мин
Дмитрий Байков
20 мая, 2021 07:17
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о представителе России на международном конкурсе «Евровидение» Маниже.

Жириновскому не понравился выбор певицы для представления России на конкурсе. Он назвал песню Манижи «цыганской», раскритиковав ее текст.

При этом политик в своем телеграм-канале пожелал певице занять первое место на конкурсе, отметив, что раз уж она «представляет Россию – за кого же нам еще болеть, как не за нее?».

Сам конкурс Жириновский назвал соревнованием для неформалов, где все соревнуются не в пении, а в том, чтобы удивить зрителей, вспомнив бородатую женщину.

Владимир Жириновский предложил место проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее по теме:  Владимир Жириновский высказался о решении Госдумы расторгнуть Договор вслед за США
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Владимир Жириновский
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Manizha
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