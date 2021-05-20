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Культура
Владимир Жириновский высказался о Маниже и «конкурсе неформалов» - «Евровидении»
20 мая, 2021 07:17
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о представителе России на международном конкурсе «Евровидение» Маниже.
Жириновскому не понравился выбор певицы для представления России на конкурсе. Он назвал песню Манижи «цыганской», раскритиковав ее текст.
При этом политик в своем телеграм-канале пожелал певице занять первое место на конкурсе, отметив, что раз уж она «представляет Россию – за кого же нам еще болеть, как не за нее?».
Сам конкурс Жириновский назвал соревнованием для неформалов, где все соревнуются не в пении, а в том, чтобы удивить зрителей, вспомнив бородатую женщину.
Владимир Жириновский предложил место проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
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