Владимир Жириновский высказался о Маниже и «конкурсе неформалов» - «Евровидении»

Культура

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о представителе России на международном конкурсе «Евровидение» Маниже.

Жириновскому не понравился выбор певицы для представления России на конкурсе. Он назвал песню Манижи «цыганской», раскритиковав ее текст.

При этом политик в своем телеграм-канале пожелал певице занять первое место на конкурсе, отметив, что раз уж она «представляет Россию – за кого же нам еще болеть, как не за нее?».

Сам конкурс Жириновский назвал соревнованием для неформалов, где все соревнуются не в пении, а в том, чтобы удивить зрителей, вспомнив бородатую женщину.

Владимир Жириновский предложил место проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена.