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Политика
Владимир Жириновский предложил место проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена
19 мая, 2021 14:02
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил место проведения переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Жириновский предложил пригласить американского лидера для встречи с Путиным в Московскую область. «Не нужно проводить встречу с Байденом в Женеве. Пусть в Москву летит, в Ново-Огарево, заодно посмотрит красоты Подмосковья», - написал политик в своем телеграм-канале.
Владимир Жириновский высказался о решении Госдумы расторгнуть Договор вслед за США.
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