Владимир Жириновский предложил место проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена

Политика

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил место проведения переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Жириновский предложил пригласить американского лидера для встречи с Путиным в Московскую область. «Не нужно проводить встречу с Байденом в Женеве. Пусть в Москву летит, в Ново-Огарево, заодно посмотрит красоты Подмосковья», - написал политик в своем телеграм-канале.

Владимир Жириновский высказался о решении Госдумы расторгнуть Договор вслед за США.