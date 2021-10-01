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Экономика
Владимира Жириновского порадовал проект бюджета России
1 октября, 2021 15:24
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Russian State Duma/via Globallookpress.com
В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал программу.
Жириновский написал в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме, что партию радует проект бюджета, согласно которому треть расходов будет направлено на социальные нужды.
Политик отметил, что правительство намерено «сделать приоритетным исполнение социальных обязательств. Чтобы все расходы на выплату пенсий, пособий, зарплат были обеспечены, именно в этом смысл государственной поддержки граждан».
«У государства достаточно ресурсов, чтобы мы жили хорошо, - подытожил Жириновский.
Владимир Жириновский объяснился за предложение возобновить ссылки в России.
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