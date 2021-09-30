Владимир Жириновский объяснился за предложение возобновить ссылки в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале объяснил свое предложение возобновить ссылку в России в качестве наказания.
По его словам, «ссылка – это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии». Наказанием станет «лишение привычной среды, а не свободы в целом». Ссыльный сможет жить со своей семьей, работать, однако ему будет запрещено покидать место пребывания.
Жириновский заявил, что такой вид наказания можно применять «для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде «золотой» молодежи». В качестве примера он привел историю с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которые устроили драку в центре Москве. Их можно было бы отправить в удаленный регион России, при этом они могли бы тренироваться и работать.
По мнению политика, «ссылка на пару лет в Тмутаракань» привела бы в чувство «богатых деток», таких как Мара Багдасарян, «которые лишь выпендриваются своими штрафами и арестами как достижением».
Ранее президент России Владимир Путин оценил предложение Жириновского. Он отметил, что «ссылка» - это не наш метод, а в Сибири и на Дальнем востоке нужны специалисты, а не те, кто бегает и пустословием занимается.