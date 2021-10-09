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Экономика
В Киеве назвали контракт Венгрии с «Газпромом» болезненным ударом
9 октября, 2021 17:57
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Pixabay
Газовый контракт, который Венгрия заключила с «Газпромом», стал «болезненным ударом» по Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в данный момент Киев анализирует экономические и оборонные последствия этого соглашения и формирует конкретный план действий, пишет «РИА Новости».
«Газпром» и Будапешт подписали долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Соглашение спровоцировало истерику в Киеве, который теряет статус транзитера и, соответственно, деньги.
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